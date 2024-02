Belgische sprinter vol zelfvertrouwen voor Kuurne-Brussel-Kuurne: "Maar als het nu niet lukt..."

Gerben Thijssen is straks een van de Belgische sprinters die een gooi wil doen naar een zege in Kuurne-Brussel-Kuurne. Al beseft hij ook het gevaar van Visma-Lease a Bike.

Het wielerseizoen begint volgens velen pas echt met het Belgische openingsweekend, maar toch heeft Gerben Thijssen al twee keer gewonnen dit jaar. Hij won de Trofeo Palma en won de eerste rit in de Ronde van de Algarve.

Met de vorm zit het dus duidelijk goed en die wil Thijssen verzilveren in Kuurne-Brussel-Kuurne. Voor de Limburger die nu in het West-Vlaamse Stasegem woont, is het bijna een thuiswedstrijd. Hij is dan ook heel gemotiveerd.

Thijssen nam al twee keer deel aan K-B-K, maar gaf ook twee keer op. "Het parcours was super lastig, te lastig voor mij. Ik had toen nog niet de conditie en kracht die ik nu heb. Ik was nog een andere renner", zegt Thijssen bij De Zondag.

Visma-Lease a Bike

"Nu is mijn vorm beter dan ooit. Als ik het nu niet kan, zal het nooit lukken", stelt Thijssen. Toch blijft het voor hem een lastige wedstrijd en zal hij geluk moeten hebben. Vooral omdat Thijssen vreest dat Visma-Lease a Bike de koers opnieuw bijzonder lastig zal maken.

"Ik verwacht dat ze in de heuvelzone in Wallonië met het mes tussen de tanden zullen koersen. Na de laatste helling is het nog 60 km tot de finish. Hopelijk kan ik nog terugkomen. Veel zal afhangen van wie er bij mij zit."