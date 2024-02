Mag dat bij Visma-Lease a Bike? Wout van Aert onthult wat zijn guilty pleasure is

Wout van Aert let tijdens het seizoen stevig op zijn voeding, maar ook hij heeft zijn guilty pleasures. Van Aert laat in zijn kaarten kijken.

Bij Visma-Lease a Bike is voeding heilig en vooral het afwegen van voeding. Het is een van de vele redenen waarom Belgisch toptalent Cian Uijtdebroeks ervoor koos om naar de Nederlandse ploeg te trekken.

Toch hebben renners ook nog altijd guilty pleasures. Wout van Aert denkt dan meteen aan iets zoets. "Ik ben een zoetebek. Alles in de rayon van desserts is voor mij een guilty pleasure", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Van Aert weet ook duidelijk wat hij wil als hij mag kiezen. "Een goede tiramisu, of crème glace of een taart, dat soort dingen. Citroen meringue taart, dat is altijd goed", zegt de Belgisch kampioen tijdrijden ook nog.

Programma Wout van Aert

Straks in Kuurne-Brussel-Kuurne zal Van Aert niet aan guilty pleasures kunnen denken, hij is opnieuw een van de grote favorieten voor de zege. Daarna gaat Van Aert op hoogtestage en koerst maar opnieuw in de E3 Saxo Classic (22/03).