Met drie klassen te sterk voor de rest: Wout van Aert rondt meesterlijke dag af

Kuurne-Brussel-Kuurne eindigt geregeld in een sprint met een grote of omvangrijke groep, maar in de editie 2024 hadden Wout van Aert en zijn ploegmaats een ander idee. En dus werd het een pittige race, waarin drie renners klassen beter waren dan de rest.

De vlucht van de dag bleef lang uit, maar vijf renners hadden zich uiteindelijk wel weten af te scheiden. Daarbij onder meer De Bondt en De Buyst. Lang konden ze het echter niet uitzingen, want bij Visma - Lease a Bike hadden ze het plan om de koers heel hard te maken. Op Le Bourliquet gingen ze al een eerste keer aan de boom schudden en uiteindelijk kregen we zo meteen een elitegroepje. Even later op de Mont Saint-Laurent was het Wout van Aert zelf die de duivels wist te ontbinden. Enkel Tim Wellens, Oier Lazkano en Laurence Pithie konden volgen. Wout van Aert wint de sprint met drie van Wellens en Lazkano Op de Côte de Trieu moest ook de jonge Nieuw-Zeelander eraf, waardoor we met amper drie renners naar het vlakkere gedeelte van de race gingen. Daarin bleken de drie veel te sterk voor de rest, door uiteindelijk drie minuten en meer uit te lopen op de achtervolgers. Mohoric en Jorgenson kwamen bij Pithie, maar uiteindelijk werden ze nog bijgehaald door het peloton. Dat alles echter op minuten van het leidende trio, waar ze in de slotkilometers toch wat konden gaan pokeren. Uiteindelijk kwam het toch tot een sprint met drie, waarin er geen maat stond op Wout van Aert. Wellens werd tweede, Lazkano derde. De sprint om plaats vier werd nog ontsierd door een val in de laatste bocht.