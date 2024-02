Met spoed geopereerd: Frederik Frison geeft meer uitleg over zijn bizarre blessure

Geen Frederik Frison in de Omloop Het Nieuwsblad, hij zat thuis in de zetel. Dat na een aanval van een hond op een bijzonder pijnlijke plaats.

Q36.5 Pro Cycling, sinds dit jaar de ploeg van Frederik Frison, meldde vrijdagavond al de afwezigheid van de Belg in het openingsweekend na een aanval van een hond. Frison geeft nu zelf wat meer uitleg over zijn bizarre blessure.

"Ik ging in de late namiddag op bezoek bij kennissen. Op het moment dat ik binnenkwam, werd ik plots aangevallen door de hond van het gezin, een Weimaraner, met pijnlijke gevolgen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"De hond beet me immers in de edele delen. En zonder in detail te treden: de schade is best groot." Ook zijn hand is op twee plaatsen genaaid, doordat Frison de hond probeerde af te weren na zijn aanval.

Uroloog dankbaar

Frison werd dezelfde avond nog geopereerd door uroloog Philip Den Hollander, die hij bijzonder dankbaar is voor zijn snelle zorgen. "Hij weet dat een wielrenner lang op een zadel moet zitten en dus is een volledig herstel zeer belangrijk."