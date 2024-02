Ploegleider van Lotto Dstny zet criticasters stevig op hun plaats na twijfels over Arnaud De Lie

Er waren voor de Omloop wat twijfels over de vorm van kopman Arnaud De Lie, maar die heeft hij helemaal uitgeveegd. Bij de ploeg vinden ze dan ook dat er te voorbarige conclusies zijn getrokken.

In tegenstelling tot de voorbije twee jaar won Arnaud De Lie dit seizoen niet in januari. In zijn drie wedstrijden die hij reed was De Lie niet goed. Hij sprintte wel naar een vierde plek in Almeria, maar moest in de andere twee koersen opgeven.

De Lie veegde de twijfels weg tijdens de Omloop en was in de finale ook bij de beteren. Tot op 10 kilometer van de streep zag het er goed uit voor de ploeg, maar uiteindelijk moest Lotto Dstny tevreden zijn met een tiende plaats van De Lie.

Geen twijfel over De Lie

Daarover was ploegleider Nicolas Maes teleurgesteld, maar niet over de vorm van De Lie. "Ik las dat hij totaal verkeerd bezig was, dat hij al aan het trainen was voor de Tour", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Ik vind dat er beter gewacht wordt tot na het voorjaar vooraleer een oordeel te vellen."

Bij Lotto Dstny wisten ze waar ze bezig waren, er is nooit paniek geweest bij de ploeg of bij De Lie zelf over zijn vorm. De ploeg zat in de finale ook nog met vijf renners vooraan, ook dat geeft vertrouwen voor wat nog komt.

"We moeten met een goed gevoel naar huis gaan en met de vaststelling dat iedereen in orde is. Arnaud maar ook Campenaerts, Beullens, De Buyst, Van Moer… Er zijn ploegen die meer problemen hebben."