UAE opnieuw aan het feest in Frankrijk, jonge Belg bevestigt stevig seizoensbegin

Een dag na de Faun-Ardèche Classic stond er met de Drôme Classic opnieuw een heuvelkoers op het programma in Frankrijk. In 189 kilometer rond Etoile-sur-Rhône moesten zestien hellingen worden bedwongen.

Op zaterdag had Juan Ayuso nog scherp uitgehaald, op zondag was het aan een andere renner van UAE Team Emirates om te juichen. Ploegmaat Marc Hirschi was namelijk ontsnapt uit een vlucht van zes renners en hield het over een heuvelachtig parcours vol.

Hij kon zo het ploegenspel perfect afronden, want de tandem met Ayuso werkte wonderwel. De jonge Spanjaard was net als zaterdag de meest aanvalslustige, maar op vijf kilometer van de streep profiteerde Hirschi dus van een momentje van relatieve rust voorin.

Juan Ayuso wist uiteindelijk nog de tweede plaats te grijpen, terwijl Maxim Van Gils knap derde werd namens Lotto Dstny. De jonge Belg is zo aan een prima seizoen bezig, met ook al een zege in de tijdrit in de Ruta del Sol en een vijfde plaats zaterdag in de Faun-Ardèche Classic.