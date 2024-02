Wout van Aert wint na demonstratiedag, maar beseft iets heel belangrijks

Hij won dan wel een ezeltje door Kuurne-Brussel-Kuurne naar zijn hand te zetten, maar Wout van Aert is allerminst zelf geen ezel. Hij maakte indruk én regelde de sprint tegen Tim Wellens en Oier Lazkano vrij makkelijk. En dus was hij een gelukkig man.

Tijdens de race was hij te snel voor iedereen, na de aankomst reed hij er vervolgens nog eens vaste steward Rik Bossuyt af. Die zette de sprint in, maar moest uiteindelijk geholpen worden met een ... step. Het leverde leuke beelden op, maar van Aert zelf bleef rustig.

"Het tempo was superhard en ik kon voelen dat het ging scheuren. De groep bleek uiteindelijk kleiner dan ik had verwacht, waardoor het ook te controleren viel. Het was voor ons een logische tactiek om de koers zo zwaar te maken", aldus Wout van Aert in een eerste reactie bij Sporza.

Maandag vertrekt Wout van Aert op hoogtestage naar Tenerife

"Ik had twee goede metgezellen en door de rugwind wist ik dat we kans zouden maken om te overleven. Met drie is het moeilijk om elkaar te verrassen en de focus was er, ook om te antwoorden op de aanvallen met oog op de sprint. Ik had vertrouwen in mijn sprint."

Slotsom: eerste keer Kuurne-Brussel-Kuurne voor Wout van Aert en meteen prijs: "Dit is goed voor het vertrouwen, al besef ik dat deze koers nog iets anders is tegenover de klassiekers van de komende weken. Het is tijd om weer te werken en om die laatste procentjes te verbeteren", aldus nog de winnaar van de dag. Maandag trekt Wout van Aert naar Tenerife.