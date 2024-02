Yves Lampaert bijzonder streng voor zichzelf na 21ste plaats in de Omloop Het Nieuwsblad

Het was niet de dag van Soudal Quick-Step in de Omloop Het Nieuwsblad. Yves Lampaert was de beste man bij de ploeg met een 21ste plaats.

Met Kasper Asgreen en Gianni Moscon had Soudal Quick-Step twee renners mee in de grote groep van zo'n dertig renners. Moscon kon nog even volgen toen er werd doorgetrokken op de Wolvenberg, maar moest ook passen.

Lampaert streng voor zichzelf

De ploeg zat nadien in een wat verloren positie, vooral omdat kopmannen Asgreen en Alaphilippe op 23 kilometer van de streep tegen de grond gingen en opgaven. Yves Lampaert bleef als enige over in het peloton en werd 21ste.

"Met de ploeg kunnen we niet té negatief zijn", zei Lampaert bij Sporza. Over zichzelf was hij wel streng. "Ikzelf zat nooit in de koers en had geen goede dag. Het is een mirakel dat ik eigenlijk in het peloton bleef.

"We hebben al wat ongeluk gehad met Asgreen en Alaphilippe die vallen. Hopelijk wordt dat beter in de toekomst." In Kuurne-Brussel-Kuurne zijn de twee er weer bij, ook het Amerikaanse talent Luke Lamperti is dan van de partij.