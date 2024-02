Zware balans: twee wielertoeristen in Gent overleden na aanrijding door beschonken bestuurder

Een zware balans in Gent bij een verkeersongeval. Daar is een dronken bestuurder ingereden op een groepje wielertoeristen. Daarbij zijn jammer genoeg twee doden gevallen.

In de haven van Gent reed een bestuurder op zondagmorgen in op een groepje wielertoeristen. Twee van hen kwamen daarbij om het leven, drie anderen werden met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Een van die drie is er ook vrij ernstig aan toe, de twee anderen kwamen met de schrik vrij. De twee overleden mannen waren beiden 45 jaar en uit de buurt. Ze kwamen vanuit Lochristi een tochtje maken, een dag na de Omloop Het Nieuwsblad die ook begon in de Gentse binnenstad.

Twee mannen van 45 overleden

De bestuurder in kwestie zou volgens Gentse bronnen een positieve ademtest hebben afgelegd. Volgens Het Laatste Nieuws zou hij al twee keer eerder veroordeeld geweest zijn voor rijden onder invloed. Hij zou ook te snel hebben gereden op het moment van het ongeval.

Het Parket van Gent volgt de zaak verder op, later zal vermoedelijk meer nieuws naar buiten komen. We willen de familie en vrienden van de twee overleden mensen alvast veel sterkte toewensen in moeilijke tijden.