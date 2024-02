Alberto Contador windt er geen doekjes om en zegt wat groot voordeel voor Remco Evenepoel is in de Tour de France

Remco Evenepoel heeft zijn ambities voor de Tour de France al enkele keren verduidelijkt. Contador is zeker iemand die reden tot spreken heeft wanneer het gaat over Tour-ervaringen en gelooft in de kansen van Evenepoel.

Dat heeft de Spanjaard nu nog eens laten verstaan bij Eurosport. "Ik denk dat Remco Evenepoel denkt aan het winnen van de Tour de France wanneer hij in zijn uitrusting op de fiets stapt om te gaan trainen. Dat is de mentaliteit die je moet hebben." De vraag is of dat dan al kan lukken in 2024. "Ik denk dat hij onder iets minder druk zal staan dan tijdens een Giro of een Vuelta vanwege de aanwezigheid van Jonas Vingegaard. Ik verwacht dat Remco minder druk zal ervaren. Vingegaard zal als favoriet beschouwd worden, niet Remco." © photonews Contador vindt dat net een groot pluspunt voor Evenepoel. "Dat kan in zijn voordeel werken en de druk verlichten, hoewel hij waarschijnlijk zichzelf nog steeds veel druk oplegt." Het debuut van Evenepoel juicht Contador alvast toe. "Het is belangrijk voor Remco om te weten wat het betekent om de Tour te rijden."