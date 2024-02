De Wolf en Sergeant lyrisch over Wout van Aert, maar stellen zich grote vragen bij Belgische succesploeg van weleer

Dirk De Wolf heeft in goed gezelschap naar de koers gekeken. Samen met Marc Sergeant zag hij Wout van Aert naar de overwinning rijden in Kuurne-Brussel-Kuurne.

Beiden analyseren de koers voor Het Nieuwsblad en in Café Koers legt de krant hun bevindingen ook vast op video. In Kuurne-Brussel-Kuurne stelden ze zich alvast grote vragen bij het feit dat Soudal Quick-Step amper in beeld reed. Wat een verschil met vroeger. De 21-jarige Lamperti sleepte een zevende stek uit de brand.

Eén man van Soudal Quick-Step zou dus in de top 20 eindigen, zoals De Wolf al vermoedde. Dan komt Van Aert een stuk beter uit het openingsweekend. Sergeant merkte aan zijn beentempo dat het heel goed gaat met Van Aert. Die heeft dit jaar voor een andere aanpak gekozen en het moet vertrouwen geven dat het toch al werkt.

© photonews

Volgens Dirk De Wolf had Van Aert zeker ook nog wel overschot tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne en pakte hij de finale aan op automatische piloot.