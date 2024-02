Gentse wielertoeristen op slag dood door chauffeur met rijverbod, politierechters halen uit: "Ze hadden geen kans"

De dood van twee Gentse wielertoeristen komt hard aan. Ze hadden geen schijn van kans om het ongeval te overleven, weet één van hun vrienden die het wel nog kan navertellen. Blijkt dat de bestuurder van de wagen die hen aanreed niet enkel dronken was, maar ook een rijverbod had.

Gino was één van de vijf wielertoeristen die plots door een wagen van het fietspad gemaaid werden. "De eerste twee fietsers van ons groepje konden hem nog ontwijken, maar Joris en Steven konden niet meer weg. Zij hadden geen schijn van kans", doet Gino zijn verhaal in Het Laatste Nieuws. "Erover spreken voelt onwezenlijk aan."

TWEE VAN VIJF WIELERTOERISTEN LATEN HET LEVEN

Joris en Steven hebben de klap niet overleefd. Alle sterkte gaat uit naar hun familie en vrienden, voor wie het ongetwijfeld ook moeilijk verwerken zal zijn dat het rijbewijs van de chauffeur die hen aanreed ingetrokken was. Hoe kan er voor gezorgd worden dat rijverboden worden nageleefd?

Net als politierechter Peter D'Hondt beweert zijn ex-collega Peter Vandamme dat dat enkel kan door ze op te sluiten in de gevangenis. Zeker in geval van recidive. "Een rijverbod: heeft iemand daar ooit al naar gekeken? Sommigen leverden hun rijbewijs op de griffie doodleuk in met de boodschap: "Je denkt toch niet dat dit me tegenhoudt?""