In zelfde schuitje als Van Hooydonck? Belgisch toptalent wacht op beslissing na hartproblemen: "Ik wou niet dood, hé"

Met Nathan Van Hooydonck hadden we recent al een Belgische wielrenner die na hartproblemen de fiets aan de haak moest hangen. Mogelijk zit de 15-jarige Wout Veuchelen, zoon van Intermarché-trainer Frederik Veuchelen, in hetzelfde schuitje.

Veuchelen junior, die al een keertje Belgisch kampioen werd, doet zijn verhaal in HLN. "Om te mogen deelnemen aan wedstrijden en om verzekerd te zijn, heb je een vergunning nodig. Die krijg je alleen maar na een bezoek aan een sportarts. Om tegen het begin van het jaar in orde te zijn, legde ik eind december een inspanningstest af."

Die deed een alarmbel afgaan en al snel was het verdict bekend: hartritmestoornissen en een vergrote rechterhartkamer. Onmiddellijk stoppen met competitiesport was aan de orde. "Dat was verschieten, ja. Maar echt moeilijk vond ik het niet om meteen te stoppen met fietsen en basketten. Ik wou niet dood, hé."

BESLISSING OVER TOEKOMST VEUCHELEN NA HARTPROBLEMEN

Ondertussen hebben verschillende screeningstests nog niets levensbedreigend aan het licht gebracht. De resultaten van al die testen moeten nog naast mekaar gelegd worden om te bepalen of Wout toch nog kan blijven koersen of niet.

"Uiteraard zal het verschrikkelijk ambetant, zelfs pijnlijk zijn als ik nooit nog kan koersen." Toch is Veuchelen niet van plan om ook maar het kleinste risico te nemen. "Als ik niet meer mag fietsen, dan zoek ik wel iets anders waar ik mijn competitiedrang in kwijt kan."