Kritische commentaren en twijfels over De Lie in één ruk weggeveegd: Campenaerts vindt het net goed dat die er waren

De kritische commentaren kunnen verstommen: Arnaud De Lie is al beter dan gedacht. Campenaerts neemt het natuurlijk op voor zijn ploegmaat, maar vond het niet zo erg dat die twijfels de ronde deden in de media.

Victor Campenaerts vertelde Wielerkrant dat dit juist ideaal was voor Lotto Dstny. Moest De Lie voor de Omloop al vijf koersen gewonnen hebben, dan zou de ploeg verplicht geweest zijn om volle bak op kop te moeten rijden. Zeker met zijn tweede plaats in de Vlaamse opener van vorig jaar in het achterhoofd.

Nu kon Lotto Dstny die rol van zich afschuiven en mét resultaat. De Lie peddelde vlotjes mee in de kopgroep van zes waar Visma-Lease a Bike het meeste werk deed en pakte dan uit met een verbluffende passage op de Muur van Geraardsbergen. Waanzinnig als je als 21-jarige zo de Muur op kan rijden.

GEMOTIVEERDE CAMPENAERTS

In één klap zijn de twijfels weg. De Lie finishte in Ninove als tiende. Campenaerts reed het voorbije weekend beide koersen, maar heeft in het bijzonder van de Omloop genoten. "Het is een zeer leuke koers. Het is ook dicht bij mij thuis. Er zijn veel supporters van mij. Het is ook de eerste koers. Iedereen is dus zeer gemotiveerd, inclusief ikzelf."

Victor Campenaerts kijkt dan ook positief vooruit en looft alvast de spirit die heerst binnen Lotto Dstny. "Met de ploeg die we hebben hangen we goed aaneen. De ploeg is ook al lang samen. We kunnen echt wel oprecht genieten als iemand van ons wint." Dat hoeft daarom dus niet enkel Arnaud De Lie te zijn.