Nathan Van Hooydonck heeft wat te zeggen na heerschappij ex-ploeg en overwinning van ex-ploegmaat Wout van Aert

Het is nog niet zo lang geleden of Nathan Van Hooydonck droeg hetzelfde shirt als Wout van Aert. Ondertussen is die eerste wielrenner af en heeft die laatste Kuurne-Brussel-Kuurne gewonnen.

De omstandigheden achter het wielerpensioen zijn uiteraard bekend. Van Hooydonck beleefde zijn eerste openingsweekend als toeschouwer en getuigt in Wuyts & Vlaeminck over de houtgreep van zijn ex-ploeg in het peloton. "Ik zag het voor de eerste keer, maar ik heb het vorig jaar ook zo ervaren."

Uitgaan van eigen kracht is daar het mantra. "Wij hielden heel weinig respect met de tegenstand. Wij hadden heel veel respect voor de tegenstand, laat ons daar duidelijk over zijn", onderstreept Van Hooydonck. Lachen met andere teams is er niet bij. "Wij lachen ze zeker niet uit, dat is volgens mij de grootste fout die je wil maken."

VISMA VOERT PLANNEN TOT IN DE PUNTJES UIT

Tegelijkertijd is er bijzonder veel vertrouwen aanwezig. "De ploeg is wel overtuigd van zijn kunnen. Als ze een tactiek hebben en de renners geloven erin, dan wordt die ook voor honderd procent uitgevoerd." Met ook nog eens het gegeven dat Visma-Lease a Bike zich probleemloos aan elke situatie kan aanpassen.

"De flexibiliteit komt ook omdat je de renners er voor hebt. Bij Lotto Dstny is het bijvoorbeeld heel moeilijk om van kaart te veranderen als je maar één renner in de kopgroep hebt. Bij Lidl-Trek hadden ze met Skujins maar één kaart om te spelen", heeft Van Hooydonck het over de Omloop. "Dan is dat de renner die het moet doen."