'Prijzen(geld) verdeeld: zo veel hebben Van der Poel en Van Aert verdiend tijdens hun zeer apart veldritseizoen'

Het is toch wel een zeer apart veldritseizoen geweest voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Het waren voor hen serieus ingekorte campagnes en dat is uiteraard ook te merken aan het prijzengeld. Al is er toch een aardig centje verdiend.

Met de Internationale Sluitingsprijs in Oostmalle is de laatste veldrit uit het seizoen 2023-2024 achter de rug. Het Laatste Nieuws heeft alvast het prijzengeld eens opgelijst dat de verschillende crossers verzameld hebben. Mathieu van der Poel is uitgekomen op een totaal van 54 200 euro. Daar had de wereldkamioen veldrijden amper 14 crossen voor nodig. Aangezien hij die nagenoeg allemaal won, geraakte hij dus toch nog boven de 50 000. Eeuwige rivaal Wout van Aert moet het ongeveer 30 000 euro minder stellen. Voor Van Aert bedraagt het prijzengeld 20 150 euro. © photonews Met negen crossdagen was Van Aert minder vaak actief en bovendien moest hij het ook met minder sportief succes stellen. Het meeste prijzengeld is gegaan naar Eli Iserbyt. De Belgische kampioen heeft tijdens een voor hem bijzonder drukke winter 125 320 euro binnengehaald.