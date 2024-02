Toon Aerts komt een dag na zijn angstaanjagende valpartij met een update en die is behoorlijk 'grellig'

Het moest juist Toon Aerts weer overkomen, nog een angstaanjagende valpartij om zijn al bijzonder korte veldritseizoen af te ronden. Een dag later meet de onfortuinlijke veldrijder de schade op.

Toon Aerts geeft bij Sporza een stand van zaken. "De pijn valt mee, maar ik zit wel met een zwelling in mijn gezicht. Plezant is anders, het ziet er echt grellig uit." Dat is nog niet alles, want daardoor is er ook nog onduidelijkheid of er al dan niet een operatie aan te pas komt.

"Eind deze week bekijken we of mijn neus scheef staat en of ik onder het mes moet. Dat is nu niet te zien door de zwelling." Ondertussen heeft Aerts de beelden nog eens goed bekeken, om er achter te komen hoe hij nu juist ten val kwam.

Een drama voor Toon Aerts in Oostmalle! 🚑 pic.twitter.com/LUc0C1z0tA — Play Sports (@playsports) February 25, 2024

"Als er gewoon een lint hing, was de averij wellicht veel kleiner geweest, maar die dranghekken staan er niet voor niets." Er zit niets anders op dan weer vooruit te kijken. Toon Aerts heeft het BK gravel op 1 mei alvast aangeduid als een volgend doel.