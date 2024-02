Uitmuntende ploegtactiek bij Visma-Lease a Bike, maar ploegleider legt uit waarom Wout van Aert die zelfs overstijgt

Een uitmuntend Visma-Lease a Bike verdeelt en heerst. Al is het toch vooral Wout van Aert die voor het glansrijke openingsweekend heeft gezorgd.

Ook na de naamsverandering is zijn ploeg veruit de beste van het pak in het klassieke werk. De resultaten zijn er dan ook naar. "We kunnen enorm tevreden terugblikken op afgelopen weekend", glundert Grischa Niermann op de site van Visma-Lease a Bike.

"We hadden in beide wedstrijden een goed plan klaarliggen." Het is logisch dat de ploegleider de uitgestippelde tactieken wil loven. Al is de Duitser wel heel duidelijk over Kuurne-Brussel-Kuurne: Wout van Aert was gewoon de sterkste man in koers.

OVERTUIGENDE WOUT VAN AERT

Meer nog dan de overmacht van de ploeg gaf de sterkte van Van Aert de doorslag, zeker op zondag. "Onderweg gaf hij een overtuigende indruk, dus daarom besloten we vol voor hem te rijden. Voor het tweede jaar op rij wisten we beide klassiekers te winnen, wat speciaal is. We gaan met een goed gevoel een nieuwe hoogtestage tegemoet."