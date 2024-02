Wie heeft gelijk? "Bijna onmogelijk, gelukkig hebben we Van der Poel nog" vs "Wonnen vorig jaar geen Monument"

Mede omdat Mathieu van der Poel vorig jaar met twee Monumenten aan de haal ging, bleef het kamp dat in de andere eendagskoersen domineerde op dat vlak met lege handen achter. Na de 'dubbel' in het openingsweekend is het de vraag: zet Visma straks wél de kers op de taart?

Bij Eurosport laten de analisten de meningen alvast de vrije loop over het sterke Visma-Lease a Bike. "Gelukkig hebben we Mathieu van der Poel om nog te komen spelen", kijkt Adam Blythe uit naar de sterkhouder van Alpecin-Deceuninck. Wellicht zal het van hem moeten komen, aangezien de 'Vismannen' collectief zo sterk zijn. "Het gaat niet enkel om Wout van Aert, het gaat niet enkel om één renner. Ze zijn bijna allemaal in staat om op zo'n verschillende manier te winnen en dat maakt het bijna onmogelijk om ze te verslaan." PLOEG VAN AERT MOET HET DOEN IN DE MONUMENTEN Met Dan Lloyd plaatst een andere Engelse ex-renner wel een stevige kanttekening. "Vorig jaar wonnen ze geen enkel Monument", zegt hij over de ploeg van Van Aert. "We dachten wel dat ze dat gingen doen, omdat ze voordien elke eendagskoers op kasseien hadden gewonnen. Maar op de dag van de waarheid presteerden ze niet."