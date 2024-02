Wielerploeg komt alweer in opspraak en deze keer zelfs voor fraude: UCI is woedend en spreekt strenge straffen uit

Het is beter om als wielerploeg niet zoveel woede bij de UCI te veroorzaken. Door fraude te plegen, weliswaar in een bizarre vorm, maakte Cynisca Cycling zich niet populair en dat is ook te merken in de straffen die nu zijn uitgesproken.

De vrouwenploeg Cynisca Cycling haalde al eens het nieuws door plots uit mekaar te gaan met olympiër Inga Thompson, volgens die laatste omdat ze wil opkomen voor de vrouwenrechten en tegen transgenders in de vrouwensport is. Deze keer ligt het team voor een heel andere reden onder vuur. Het zou met vijf rensters deelnemen aan de Argenta Classic – 2 Districtenpijl Ekeren-Deurne, maar was slechts met vier rensters aanwezig. Ploegbaas Danny Van Haute liet mecanicien Moira Barrett wielerkledij aantrekken en met een mondmasker op het gezicht als zogenaamde vijfde renster het wedstrijdblad ondertekenen. Decision of the UCI Disciplinary Commission concerning the Cynisca Cycling team https://t.co/YQcPsE4p1Y pic.twitter.com/75K2Vsz4c1 — UCI_media (@UCI_media) February 26, 2024 Het plannetje werd doorzien. "De leden van de ploeg hebben deelgenomen aan fraude op grond van het artikel 12.4.008", oordeelt de Disciplinaire Raad van de UCI. Barrett wordt geschorst tot september 2024, Van Haute tot 2025. De ploeg wordt ook uitgesloten van de eerstvolgende koers. De rensters komen er vanaf met een waarschuwing.