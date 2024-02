Wout van Aert heeft een heel duidelijke boodschap voor iedereen die hem te braaf en te weinig egoïstisch vindt

Wout van Aert is de man die haast iedereen in Vlaanderen in de armen sluit. Maar is hij niet te braaf, te weinig egoïstisch? Ook bij veel mensen die hem graag hebben, speelt die gedachte.

Het sentiment heerst dat hij binnen zijn ploeg toch iets té royaal is naar anderen toe en te weinig op tafel klopt voor zichzelf. "Ik denk dat dat nu eenmaal mijn karakter is. Ik heb daar al heel veel voor teruggekregen", reageert Van Aert in Sportweekend. Over de perceptie rond zijn persoon gaat de renner van Visma-Lease a Bike alvast niet wakker liggen. "Ik weet ondertussen dat ik niet goed kan doen voor iedereen, dat probeer ik dus ook niet meer." Kortom: Wout van Aert gaat niet veranderen. Aanvaard hem dus maar gewoon zoals hij is. ALLES MAG VOOR WOUT VAN AERT Een kartonnen bord van een kindje maakt het misschien best duidelijk. Daar stond op: 'alles mag'. Dat klinkt nog net iets anders dan 'niets moet'. "Een goeie manier om er naar te kijken. Dat is twee keer hetzelfde zeggen op een andere manier." Al is het tegelijkertijd toch niet helemaal identiek. "Niks moeten is misschien eerder het negatieve, alles mag is dan het positief benaderen. De waarheid komt soms uit een kindermond."