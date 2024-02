Wout van Aert heeft superbelangrijk advies gekregen, wat heeft hij ermee gedaan?

Wout van Aert talmt zeker niet te lang om in actie te schieten als dat nodig is. Het advies waar ze hem in zijn entourage mee bijstaan, speelt ook wel een rol.

Dat is gebleken tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne. Van Aert nam Wellens en Lazkano mee op pad. Oorspronkelijk hing ook Laurence Pithie er nog aan. "We hadden op weg naar Ronse wel gezegd dat Pithie een rappe man was, dus ik denk wel dat hij dat in zijn achterhoofd heeft onthouden," aldus Arthur van Dongen bij In De Leiderstrui.

De ploegleider van Visma-Lease a Bike ziet daarin de verklaring voor de volgende versnelling van Van Aert. "Daardoor snokte hij dus misschien door op de Trieu en loste hij zo Pithie." Uiteraard is Van Aert zelf op papier de snelste. Als een andere rappe man onderweg gelost kan worden, moet hij die kans natuurlijk niet laten liggen.

VAN AERT TREKT DOOR OP DE TRIEU

Zondagochtend was Van Aert toch ook al de man die het meest was aangeduid bij de Nederlandse formatie. "Het voornaamste is dat iemand van de ploeg wint, maar bij een sprint zouden we wel de volledige kaart van Wout trekken. Dat was wel de afspraak."