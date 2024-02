Wout van Aert zorgt voor schitterend tafereel en doet er nog schep bovenop door er op hilarische wijze op in te spelen

Een schitterend tafereel is nooit ver weg als Wout van Aert in de buurt is. Zijn hilariteit heeft hij ondertussen ook nog eens laten spreken.

De winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne kent het protocol bij de Vlaamse klassiekers maar al te goed. Bij een overwinning is het aan steward Rik om je zo snel en veilig mogelijk veilig naar de eerstvolgende verplichtingen te loodsen. Dat is dan het geven van het flashinterview. Rik pakt dan vaak uit met een stevig sprintje, maar Wout van Aert is zo snel dat hij zich daar na Kuurne-Brussel-Kuurne toch niet aan waagde. Rik besloot de step te nemen en nam ook een erg fiere houding aan. Zo reed hij zij aan zij met Van Aert naar hun volgende bestemming. pic.twitter.com/bWIJVOMc2u — Cycling out of context (@OutOfCycling) February 25, 2024 Het leverde een schitterend beeld op en dat is ook Wout van Aert niet ontgaan. Op zijn sociale media pakt hij nog uit met een hele mooie post. Bij één van zijn Instagram Stories heeft Van Aert de rollen omgedraaid: het is zo een afbeelding geworden waarop Rik op de fiets zit en Van Aert rechtop op de step staat.