🎥 Arnaud De Lie geeft op na val in Le Samyn en haalt bijzonder hard uit naar ploegwagen

Arnaud De Lie was als grote favoriet gestart in Le Samyn, maar reed de koers niet uit. Na een valpartij hield hij het voor bekeken.

Na een sterke Omloop Het Nieuwsblad sloeg Arnaud De Lie Kuurne-Brussel-Kuurne over om zijn kans te gaan in Le Samyn, de opener van het Waalse wielerjaar. De Lie was vooraf de grote favoriet voor de zege.

Op zo'n 30 kilometer van de streep liep het mis voor De Lie. Hij had een probleem met zijn fiets en wisselde snel. Tussen de auto's probeerde De Lie terug te keren naar het peloton, maar toen liep het helemaal mis.

Uithaal Arnaud De Lie

De Lie schoof weg in een bocht en raakte daarbij ook nog een stoeprand. De jonge Waal was zichtbaar gefrustreerd, maar leek vooral zelf de schuldige van zijn val. Hij liet zijn frustraties wel de vrije loop: "Wat doe ik in deze kutkoers?!"

Uiteindelijk stapte De Lie nog weer op zijn fiets, maar bij het ingaan van de laatste plaatselijke ronde stapte hij toch af en verdween in de bus. De frustraties bij De Lie waren duidelijk nog altijd niet gaan liggen.