🎥 Belg Laurenz Rex mispakt zich bijna in Le Samyn, maar wint toch: "Heel speciaal dat hij er is"

Na lang wachten heeft Laurenz Rex dan toch de Le Samyn gewonnen. Hij leek zijn handen te vroeg in de lucht te steken, maar werd toch uitgeroepen tot winnaar.

Topfavoriet Arnaud De Lie gaf op zo'n 20 kilometer van de streep op na een valpartij. De jonge Waal was de topfavoriet, maar kon die rol dus niet waarmaken. En dus kregen andere ploegen plots een kans.

Het werd een sprint in de straten van Dour en Laurenz Rex (24) van Intermarché-Wanty leek op weg naar een duidelijke zege. Hij gooide zijn handen net voor de streep in de lucht, maar de Portugees Antonio Morgado kwam nog heel sterk opzetten.

Rex sloeg zich meteen voor het hoofd, want zijn eerste profzege leek door zijn neus geboord te worden. Het was minutenlang wachten, maar uiteindelijk werd Rex toch tot winnaar uitgeroepen. Na zijn zesde plaats in de Omloop Het Nieuwsblad een mooie beloning.

Samen met broer

"Eigenlijk juichte ik een beetje te vroeg. Maar ik zag niemand naast me, dus vandaar", zei hij in het flashinterview. "Ik voelde me heel goed tijdens de koers en had ook flink wat vertrouwen, ook vanuit de ploeg, die me als kopman zag."

"Ik wilde hier ook écht goed zijn, omdat Le Samyn al lang op mijn verlanglijstje staat. Ook mijn broer (Tim Rex, nvdr.) deed mee, dus dat was mooi. Ik pak hier mijn eerste profzege en dan is het heel speciaal als mijn kleine broertje er ook bij is."