🎥 Cynische Arnaud De Lie wijst nu ook zelf schuldige aan voor valpartij in Le Samyn

Arnaud De Lie (21) stond in Le Samyn aan de start om te winnen, maar hij reed de wedstrijd niet uit na een val. De jonge Waal haalde uit naar een jurywagen die voor hem reed.

Na een tiende plaats in de Omloop Het Nieuwsblad wilde Arnaud De Lie graag winnen in Le Samyn. De kopman van Lotto Dstny was nog op zoek naar zijn eerste zege van het seizoen en Le Samyn leek daarvoor de perfecte koers.

Valpartij De Lie

Op zo'n 30 kilometer van de streep liep het echter mis voor De Lie. Hij had een probleem met zijn fiets en wisselde van fiets, maar in zijn achtervolging om terug te keren naar het peloton liep het mis. De Lie schoof onderuit in een bocht.

Een auto remde waardoor De Lie moest uitwijken. "Ik was rustig en ik nam geen risico's, maar plots werd er geremd. Ik weet nog altijd niet waarom", zegt hij bij Sporza. "Ik begrijp niet wat de jury daar deed, zo remmen in die bocht. Ik kwam er met veel snelheid aan, maar de wagens stonden stil."

"Het is alsof je op de snelweg alles dichtgooit... Ik weet niet waarom ze dat deden. Maar nu ontglipt me een zege. Ik moet hen dus bedanken", zei een cynische De Lie. Hij wil zich nu focussen op Parijs-Nice, de Franse rittenkoers die zondag van start gaat.