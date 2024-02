Het houdt niet op: wereldtopper moet na zéér anoniem rotseizoen onder het mes

Op de Koppenbergcross begin november werd ze nog tweede, maar de andere resultaten van Denise Betsema in het afgelopen seizoen zijn niet van die aard, al eindigde ze in het slotweekend nog wel zevende in Oostmalle.

Toch waren er dit seizoen een aantal negatieve uitschieters, met resultaten in Wereldbekers buiten de top-10. En dat zijn we niet gewend van een wereldtopper als de 31-jarige Nederlandse. Die beleefde dan ook geen leuke momenten doorheen het seizoen.

ℹ️ Denise will undergo a surgery on her knee due to pain since her accident before the season.



“An operation is never fun, but I will definitely come back stronger!”



We wish Denise the very best of luck during her rehabilitation!#FightToTheFinish

