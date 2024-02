Michel Wuyts stelt zich vragen bij Jasper Stuyven: "Daar zit ik nog altijd op te wachten"

Jasper Stuyven eindigde twee keer in de top tien in het openingsweekend. Al was dat twee keer na een groepje dat streed voor de overwinning.

Lidl-Trek had Jasper Stuyven tijdens de winter op het matje geroepen over zijn prestaties de afgelopen twee jaar. "Het was een, en dat is zacht uitgedrukt, geanimeerd gesprek. Onze meningen matchten niet goed", zei Stuyven daarover bij HLN.

Stuyven bewees dit jaar al dat hij nog altijd resultaten kan rijden, met twee zevende plaatsen in de Ronde van de Algarve. In de Omloop Het Nieuwsblad sprintte Stuyven naar plek zeven, in Kuurne-Brussel-Kuurne naar plek tien.

Mads Pedersen

Voor Stuyven de koersen waarin het moet gebeuren, want vanaf Milaan-Sanremo komt kopman Mads Pedersen erbij. En de Deen staat toch nog altijd een trapje hoger dan Stuyven in de hiërarchie.

"Ik zit nog altijd te wachten op het moment dat Stuyven doet wat Pedersen doet", zegt Michel Wuyts bij Wuyts & Vlaeminck. "Dat waren drie jaar geleden elkaars gelijken. Dat is weg." Al heeft Stuyven wel al de Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne en Milaan-Sanremo gewonnen.

Toch komt Wuyts ook nog even terug op dat gesprek in de winter. "Hij is mentaal kwetsbaar. Hij moet op een aparte manier aangepakt worden en bevestiging krijgen. Hij verdraagt niet dat er twijfels rond hem bestaan."