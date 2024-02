Nieuwe update over herstel van Florian Vermeersch na zijn zware val en dijbeenbreuk

Florian Vermeersch heeft een eerste stap in zijn revalidatie na zijn dijbeenbreuk. Over een mogelijke datum voor een terugkeer is moeilijk te voorspellen.

Zo'n drie weken geleden viel Florian Vermeersch zwaar in de Ronde van Murcia, zijn eerste koers van het jaar. In een afdaling knalde Vermeersch op en over een houten afsluiting en viel zo'n twee meter naar beneden.

Het verdict voor Vermeersch was zwaar met een dijbeenbreuk. Vermeersch werd geopereerd in Spanje en werd daarna gerepatrieerd naar België voor zijn revalidatie. Daar is hij ondertussen aan begonnen.

"Drie keer per week gaat hij alvast naar Spirit, het revalidatiecentrum van Toon Hens in Antwerpen", zegt zijn vader Noël Vermeersch bij HLN. Volgens vader Vermeersch gaat het ook goed met zijn zoon, hij houdt de moed er in.

Lang herstel

Voor het herstel wordt er nog altijd gerekend op een periode van zes maanden. Voor een terugkeer moet dus op de tweede helft van het jaar gerekend worden. "Kan hij vroeger hervatten, zal het pure bonus zijn. Er wacht nog een lange, zware weg."