Opvolgers gezocht voor Menten en Bastianelli: wie houdt De Lie van de zege in Le Samyn en waar en wanneer kan je het bekijken?

Het openingsweekend is nog maar pas achter de rug of daar is de volgende koers van het voorjaar alweer. In Le Samyn gaan we op zoek naar opvolgers voor Milan Menten en Marta Bastianelli. Wie zijn de favorieten en wat is de tijdstabel?

Le Samyn, dat is 202 kilometer dokkeren van Quaregnon naar Dour. Met eerst wat grote lussen rond Quaregnon en dan drie plaatselijke rondes van 26 kilometer rond Dour. In die drie rondes zijn er telkens vijf pittige kasseistroken opgenomen.

In totaal krijgen we zo ongeveer 15,5 kilometer over kasseien. Zeker die van de Côte de la Roquette zijn door het oplopende karakter zeer lastig te bedwingen. De Rue de Belle Vue van zijn kant ligt dan weer in de laatste kilometer en is daardoor ook van belang. Het is en blijft een zware race, eentje voor sterke beren of mensen die het kunnen afwerken in een sprint met een kleine groep.

Mannen

Geen Soudal - QuickStep, geen Visma - Lease a Bike, geen INEOS-Grenadiers en geen Lidl-Trek. Een aantal toppers van het openingsweekend zullen er niet bij zijn. Team UAE, Arkéa-B&B Hotels, Intermarché-Wanty, Alpecin-Deceuninck en Team dsm-firmenich PostNL zijn er wel bij, waardoor er vijf teams van het hoogste niveau aan de start staan.

Toch kijken we misschien vooral naar Lotto Dstny. Zij hebben met Milan Menten de ex-winnaar in de rangen, maar met Arnaud De Lie hebben ze vooral de topfavoriet in huis. Voor Lotto Dstny zou het een nieuw succes kunnen worden in een nu al interessant begin van 2024.

© photonews

De Lie was afgelopen weekend in de Omloop Het Nieuwsblad mee in een elitegroepje van zes renners met Skujins, Pidcock en drie man van Visma - Lease a Bike. Die zijn er allemaal niet bij, dus lijkt De Lie absoluut de te kloppen man.

Hij kan aanvallen én kan het ook afmaken in een sprint. Concurrentie? Die moet misschien van Hugo Hofstetter komen. Hij werd de voorbije jaren twee keer tweede in Dour én won in 2020 Le Samyn. Hij lijkt dan ook een parcours op zijn maat te hebben gevonden.

Onze sterren:

**** De Lie

*** Hofstetter - Pithie

** Tiller - Eekhoff - Waerenskjold

* Rex - Van Gestel - Menten - Turgis

Televisie: vanaf 14.30 uur is de race te volgen op Sporza

Vrouwen

Bij de vrouwen gaan we op zoek naar een opvolgster voor Marta Bastianelli. Ook hier ontbreken een aantal wereldtoppers zoals ook Lotte Kopecky, die in 2021 nog won. Ook de vrouwen rijden van Quaregnon naar Dour en doen er in totaal 115 kilometer over.

Het is al de dertiende keer dat Le Samyn des Dames doorgaat. Met Emma Norsgaard staat er een ex-winnares op de startlijst. Zij kan het afwerken in een sprint en staat dan ook te boek als een van de favorieten op dinsdag. Met Chiara Consonni en Charlotte Kool staan er echter nog heel wat stevige en snelle rensters aan de start in Quaregnon.

Onze sterren:

**** Kool

*** Consonni - Norsgaard

** Guazzini - Truyen - Goossens

* Rüegg - Van 't Geloof - De Jong - Confalonieri

Televisie: vanaf 13.30 uur is de race te volgen op Sporza