Ploegleider Dirk Demol wijst organisatie met de vinger na val van Arnaud De Lie in Le Samyn

Arnaud De Lie startte als topfavoriet in Le Samyn, maar gaf op na een val. De jonge Waal maakte zich enorm boos, ploegleider Dirk Demol komt met meer uitleg.

In Le Samyn wilde Arnaud De Lie zijn eerste overwinning van het jaar pakken en was ook gestart als topfavoriet. Maar een val besliste daar dus anders over, De Lie reageerde duidelijk bijzonder gefrustreerd.

Bij het ingaan van de laatste plaatselijke ronde zag De Lie de bus van Lotto Dstny staan en stapte dan ook af. Ploegleider Dirk Demol kwam achteraf wat meer uitleg geven over de val en de opgave van De Lie.

Demol wijst naar organisatie

"We schoven door met de wagen en hij wisselde van fiets. Hij zat gewoon tussen de auto’s en was aan het terugkomen. Maar dan is er plots een wagen van de organisatie die stopt in een bocht", zegt hij bij Wielerflits.

Daardoor moesten alle wagens daarachter ook stoppen, waardoor De Lie zich erlangs moest gooien en ten val kwam. Volgens Demol een ongelukkig manoeuvre. Maar toch wijst hij de organisatie met de vinger.

"Het is toch wel duidelijk dat die wagens in de fout gaan. Je stopt niet in een bocht, dat is redelijk simpel. Hij was gewoon zwaar ontgoocheld en kwaad op de wagens die stilstonden. Ik heb hem nog niet gezien. Ik hoop dat het bij schaafwonden blijft, maar hij ging toch wel vrij hard onderuit."