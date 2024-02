Van Hooydonck heeft geweldig nieuws en vindt geheel nieuwe taak in de koers: "Tips gevraagd aan verzorger Van Aert"

Ze laten Nathan Van Hooydonck niet zomaar los bij Visma-Lease a Bike. De activiteiten van Van Aert en zijn ploegmaats werden nu op een andere manier gevolgd door Van Hooydonck.

De ex-renner heeft in de podcast Wuyts & Vlaeminck getuigd over zijn beleving tijdens het Vlaamse openingsweekend en had toch opvallend nieuws in huis. "Ik was werkzaam voor Visma-Lease a Bike. Ik heb met onze hospitality-gasten rondgereden en die mensen wegwijs gemaakt in de Vlaamse Ardennen."

Daar is het niet bij gebleven. "Ik heb ook mijn eerste bidon aangegeven. Ik was zaterdagochtend iets nerveuzer dan voor de start van de Tour vorig jaar. Ik heb bidons gegeven aan Matteo Jorgenson, Dylan van Baarle en Christophe Laporte. Ik had ze vooraf gewaarschuwd dat ik op de top van de Hotond ging staan."

VAN HOOYDONCK GEEFT BIDONS AAN

Van Hooydonck wilde natuurlijk ook wel dat het ergens toe diende. "Ik zei: "Je neemt maar beter een bidon aan, anders sta ik daar voor niets". Ik had tips gevraagd aan Wesley Theunis, de verzorger van Wout. Hij heeft voorgedaan hoe je een bidon aangeeft en ik heb het zo goed mogelijk proberen na te doen."

Er zijn geen klachten gekomen. "Blijkbaar is het goed gelukt. Ik ben heel blij dat ze niet aan 50 kilometer per uur kwamen aangestormd." Van Hooydonck ziet het zitten om ook in de toekomst met gasten rond te rijden. "Op deze manier ben ik op de grote koersen aanwezig, wat er voor zorgt dat ik bij mijn ex-ploegmaats en vrienden ben."