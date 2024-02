Van Wilder niet goed genoeg als luitenant voor Evenepoel? "Met alle respect, maar..."

Soudal Quick-Step trok dit jaar enkele nieuw renners aan, die wel al wat indruk maakten. In de Ronde van de Algarve werkte de nieuwe tandem Landa-Evenepoel al goed.

In de Ronde van de Algarve konden Evenepoel en Landa al een eerste keer wennen aan elkaar in koers. Dat pakte goed uit, want de Belgische kampioen won voor de derde keer de rittenkoers in Portugal.

Een belangrijke test voor de Tour, waar Evenepoel voor het eerst aan de start staat. Met de 34-jarige Landa heeft Soudal Quick-Step bijzonder veel ervaring binnengehaald in de grote rondes. Vorig jaar werd Landa nog vijfde in de Vuelta.

Meesterknecht Remco Evenepoel

Dat stelt ook Greg Van Avermaet. "Met alle respect voor Van Wilder, maar hij heeft nog niet dezelfde maturiteit. Evenepoel gaat Landa goed kunnen gebruiken", zegt de ex-renner bij Het Nieuwsblad.

Van Wilder leidde Evenepoel naar eindwinst in de Vuelta, maar de Tour is toch nog iets anders. Al blijft Van Wilder natuurlijk belangrijk, vanaf zondag rijdt hij samen met Evenepoel Parijs-Nice. Daarna mag Van Wilder zelf zijn kans gaan in de Ronde van het Baskenland.