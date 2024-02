Wout van Aert legt héél andere aanpak met hoogtestage uit: "Dat is de realiteit"

Zoek in de Strade Bianche, de Tirreno Adriatico (of Parijs-Nice), Milaan - Sanremo of Brugge-De Panne niet naar Wout van Aert. Woensdag trekt hij naar zijn berg op Tenerife, waar hij een hoogtestage van liefst 22 dagen zal afwerken.

Geen races voor Wout van Aert, maar wel een hoogtestage op de Teide in Tenerife van 28 februari tot 20 maart 2024. Coach Mathieu Heijboer trekt mee naar Tenerife, Wout van Aert zal er worden bijgestaan door Tiesj Benoot, Jan Tratnik en Per Strand Hagenes en verder ook een heel team van ondersteunend personeel.

Het blijft raar: een hoogtestage net terwijl er heel veel voorjaarskoersen bezig zijn. Atypisch ook voor Wout van Aert, die meestal graag koerst in de maand maart en nu dus een mogelijke nieuwe zege in de Strade Bianche of Milaan - Sanremo opgeeft.

Wout van Aert heeft er zelf alle vertrouwen in

"Altijd in de comfortzone blijven is het gemakkelijkste, maar de realiteit is dat ik tot op heden de Ronde en Roubaix nog niet heb gewonnen. Dat had misschien niet altijd alleen met mezelf te maken, maar ik heb wel het gevoel gehad dat ik die twee weekends nog beter kan zijn dan de voorbije jaren het geval was", is Wout van Aert duidelijk over de zaak in Het Laatste Nieuws.

"Op de dagen van Sanremo en Strade Bianche zal het wel pijnlijk zijn om na onze training die wedstrijden op televisie te bekijken. Gelukkig heb ik beide mooie koersen al op mijn palmares staan. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit de goeie manier is om nog dat laatste procentje te winnen en onze doelen te bereiken."