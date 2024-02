Zorgen om Tiesj Benoot? Ploegleider komt met verontrustend nieuws na opgave in K-B-K

Visma-Lease a Bike domineerde opnieuw het openingsweekend, al waren er ook mindere punten. Tiesj Benoot won vorig jaar Kuurne-Brussel-Kuurne, maar haalde dit jaar de finish niet. Zijn

Met overwinningen in de Omloop Het Nieuwsblad van Jan Tratnik en Wout van Aert in Kuurne-Brussel-Kuurne was het weekend van Visma-Lease a Bike bijzonder geslaagd. Vorig jaar deed de Nederlandse ploeg dat ook.

Titelverdediger Tiesj Benoot haalde de finish in Kuurne-Brussel-Kuurne dus niet. Een week ervoor kwam Benoot ten val in de Ronde van de Algarve, waar de Belg in de vierde rit niet meer van start ging.

Te veel last van blessures

En daar had Benoot tijdens het openingsweekend duidelijk nog te veel last van. "Dat is natuurlijk niet goed en prettig, maar hij gaat nu op hoogte", klonkt het toch wat verontrustend bij ploegleider Arthur van Dongen bij In de Leiderstrui.

"Daar kunnen we hem goed behandelen en kan hij lekker trainen, waarna het hopelijk geen probleem is voor de rest van zijn wedstrijdprogramma." Benoot trekt onder meer met Wout van Aert naar Tenerife, de E3 Saxo Classic op 22 maart wordt hun eerstvolgende wedstrijd.