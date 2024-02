Ex-ploegmaat en profvoetballer doet boekje open over Remco Evenepoel

Remco Evenepoel maakte op zijn 16de de overstap van het voetbal naar de koers. Zijn ex-ploegmaat Theo Leoni blikt nu terug op die tijd.

Zowel Evenepoel als Leoni zijn ondertussen prof geworden. Evenepoel in de koers, Leoni in het voetbal bij Anderlecht. "Ik denk dat hij er goed aan gedaan heeft te veranderen, niet?", lachte Léoni bij La Tribune.

"Enfin, niet dat Remco niet kon voetballen, maar ik denk niet dat hij vandaag spijt zal hebben van zijn wissel. Dat Evenepoel in de koers geregeld met fameuze raids uitpakt, verbaast me niet. Hij is een fysiek monster, dat wezen de testen op zijn longinhoud bij de jeugd al uit."

"Kijk, ik ben ook klein van gestalte en moet het wat fysiek betreft van mijn volume hebben, maar Evenepoel was nóg sterker op dat vlak", stelt de middenvelder van Anderlecht.

Evenepoel overklast iedereen

"Toen we tests deden om onze VO2max te meten en we telkens de biep moesten voor zijn, bleef ik steevast met Remco over. De anderen vielen één voor één af. Voor mij was het echt een motivatie om Remco te volgen."

"Maar op het einde moest ook ik afhaken. Mentaal wou ik nog wel, maar fysiek zeiden mijn benen ‘stop’. Remco, die bleef maar doorgaan."

"Uiteindelijk moesten de fysiektrainers dat ding gewoon afzetten. 'Ok Remco, je mag nu wel stoppen - je hebt alle records verbroken. Je hoeft niet meer verder te doen", zeiden ze dan."