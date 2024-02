Fabian Cancellara stelt zich toch wat vragen bij programma van Wout van Aert

Wout van Aert kende een uitstekend openingsweekend met een derde plaats in de Omloop Het Nieuwsblad en winst in Kuurne-Brussel-Kuurne. Toch stelt Fabian Cancellara zich vragen.

Na zijn uitstekende resultaten in het openingsweekend trekt Wout van Aert de komende weken op hoogtestage naar Tenerife. Hij wil pieken richting de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, vandaar dat zijn hoogtestage iets later op de planning staat.

Fabian Cancellara heeft toch ook wat vragen bij die aanpak. "Normaal gesproken is Tirreno-Adriatico of Parijs-Nice de place to go in maart om de benen te ontwikkelen en de conditie te zien evolueren, maar Wout gaat in plaats daarvan op hoogte trainen", zegt hij bij Cyclingnews.



Hoogtestage Van Aert

"Hij zal pas weer koersen in de E3 Saxo Classic en hij mist ook de Strade Bianche en Milaan-Sanremo", stelt de Zwitserse ex-renner nog. "Het is zeker een andere en nieuwe voorbereiding."

"Hij zal wellicht heel diep zal gaan op training. Ik heb in mijn carrière niet veel in het openingsweekend gereden en sloeg het meestal liever over, zoals Van der Poel en Pedersen dit jaar hebben gedaan."

"Toen de Omloop en Kuurne werden gereden, was ik thuis aan het trainen en wist ik dat ik toen diep moest gaan, omdat mijn rivalen diep gingen in die wedstrijden. Dat was mijn motivatie om zes of zeven uur te trainen."