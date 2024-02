Na het minder momentje in de Omloop: Tom Boonen velt oordeel over de vorm van Wout van Aert

Zaterdag in de Omloop Het Nieuwsblad werd Wout van Aert derde, maar had hij nog een moeilijk momentje op de Berendries. Zondag in Kuurne-Brussel-Kuurne was hij de beste.

Na zijn ritzege in de Ronde van de Algarve was het openingsweekend ook meer dan geslaagd voor Wout van Aert. Hij zat lang in de ontsnapping tijdens de Omloop en zag zijn ploegmaat Jan Tratnik de zege pakken.

Zondag in Kuurne-Brussel-Kuurne trok Van Aert ook al snel in de aanval. Daar reed hij met Tim Wellens en de Spanjaard Oier Lazkano zo'n 75 kilometer op kop en maakte Van Aert het ook af in de sprint.

Vorm Wout van Aert

Op de Berendries werd Van Aert er zaterdag wel even afgereden door de Let Tom Skujins. Volgens Tom Boonen is dat echter geen reden tot paniek. "Ik denk dat dat perfect is voor deze periode van het jaar", zei hij bij Wielerclub Wattage.

"Wat hij dan zondag liet zien, lag ook volledig in de lijn van de verwachting van zaterdag. De tweede dag is vaak beter voor wie veel volume heeft. Maar hij moet nu ook nog niet super goed zijn. Zijn piekvermogen volgt nog met de trainingen op hoogte die er nu aankomen. Kan niet beter."