Concurrente minder voor Nicky Degrendele: olympisch kampioene hangt fiets onmiddellijk aan de haak

De Nederlandse Shanne Braspennincx (32) hangt per direct haar fiets aan de haak. De olympisch kampioene op de keirin kan het niet meer opbrengen.

Shanne Braspennincx (32) veroverde olympisch goud tijdens de Spelen van Tokio in 2021. De Nederlandse noemde het "de kroon op haar carrière", maar de zal haar titel dus niet verdedigen in Parijs.

Braspennincx was in januari al niet aanwezig op het EK baanwielrennen in Apeldoorn, de Nederlandse was onvoldoende fit. Toen al kreeg ze van de Nederlandse wielerbond de tijd om na te denken over haar carrière.

Te weinig plezier

"Na mijn gouden medaille in Tokio was er weinig tijd om te reflecteren. Het EK, WK en de Track Champions League stonden alweer op het programma", zegt Braspennincx. Ondertussen was ze ook bezig met behalen van haar masterdiploma Managementwetenschappen.

"Ik reed op trainingen en wedstrijden wel snelle tijden, maar had er minder plezier in", zegt de Nederlandse. Wat Braspennincx nu gaat doen, weet ze nog niet. "Ik laat het de komende periode op mij afkomen."

Braspennincx was onder meer een concurrente van de Belgische Nicky Degrendele. Zij werd in 2018 wereldkampioene op de keirin. Komende zomer zal Degrendele Braspennincx dus niet meer tegenkomen op de Olympische Spelen in Parijs.