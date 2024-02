Transfer van Alaphilippe komt heel dichtbij: Nieuw team vergelijkt hem met andere toprenner

Alaphilippe rijdt ondertussen elf seizoen voor Soudal-QuickStep. De laatste jaren na de wereldtitel in Leuven in 2021 liep het echter een pak minder.

De kans dat Julian Alaphilippe volgend seizoen nog bij Soudal-QuickStep rijdt lijkt door de recente uitspraken van Patrick Lefevere zo goed als onbestaande. Een drama is dat niet voor de renner, want de interesse voor de Fransman is bijzonder groot.

Bij TotalEnergies steken ze hun interesse in Alaphilippe niet onder stoelen of banken. Ze zien het dan ook helemaal zitten om Alaphilippe in te lijven vanaf 2025. Manager Jean-René Bernaudeau laat aan L’Equipe weten dat de interesse groot is.

Hij maakt zelfs de vergelijking met een andere toprenner. “Julian weet dat hij onze nieuwe Peter Sagan zou kunnen zijn, vooral met de komst van enkele nieuwe getalenteerde jonge renners”, laat hij aan de Franse sportkrant weten.

Uitbouw van TotalEnergies als ploeg

“Hij zou dan als leider en mentor worden uitgespeeld, omdat hij een voorbeeld is voor veel coureurs. We willen in de toekomst ook weer de Franse toer opgaan.”

De voorbije jaren speelde Sagan een grote rol in de uitbouw van TotalEnergies als wielerteam, ook al leverde hij zelf geen noemenswaardige prestaties af. Hij betekende wel heel veel voor de ontwikkeling van andere renners binnen de ploeg.

“Sagan was wel een uitzonderlijk iemand, die ons veel heeft weten bij te brengen, met zijn ervaring en mentaliteit”, aldus Bernaudeau. “Hij heeft een onuitwisbare stempel gedrukt op onze geschiedenis. We konden samen met Peter verder groeien.”

Alaphilippe rijdt ondertussen elf seizoen voor Soudal-QuickStep. De laatste jaren na de wereldtitel in Leuven in 2021 liep het echter een pak minder.