Ex-ploegmaat zet criticasters Evenepoel op hun plaats: "Verre van een probleemgeval"

Remco Evenepoel wordt al eens verweten dat hij niet goed kan sturen. Maar ex-ploegmaat Stijn Steels ontkracht dat helemaal.

Doordat Remco Evenepoel pas op zijn 16de de overstap maakte van voetbal naar wielrennen en hij in de jeugd bijna nooit in het peloton reed, wordt de Belgische kampioen soms verweten dat hij niet goed kan sturen.

Ex-ploegmaat Stijn Steels kijkt er altijd verbaasd van op, want er zijn nog meer probleemgevallen in het peloton, namelijk de renners die via Zwift een profcontract versieren. Vorig weekend kregen de winnaars een contract bij Canyon//SRAM en het opleidingsteam van Alpecin-Deceuninck.

"Het is niet omdat je daar grote vermogens kunt trappen, dat je automatisch kunt meedraaien in een wielerpeloton", zegt Steels bij Het Nieuwsblad. Hij ziet vooral renners die stuurvaardigheid, behendigheid en koersgevoel missen.

Geen problemen voor Evenepoel

Volgens de ex-renner is het dan ook moeilijk om al die zaken op een korte tijd te leren, terwijl de meeste renners tijdens de jeugd de tijd hebben gekregen om dat aan te leren. Bij Evenepoel ziet Steels dan ook geen probleem.

"Hij kan echt wel wringen en doorheen een peloton sturen. En als we op stage eens vollen bak naar beneden reden, dan viel hij bepaald niet uit de toon. Nee hoor, vergeleken met die Zwiftrenners is Remco verre van een probleemgeval."