Kopecky en Vollering komen nog eens terug op relletje na de Strade Bianche

Vorig jaar streden Lotte Kopecky en Demi Vollering om de zege in de Strade Bianche. Een jaar later komen ze nog eens terug op het akkefietje na de streep.

Vorig jaar reden Lotte Kopecky en Demi Vollering samen naar de Amerikaanse leidster Kristen Faulkner toe. Op de steile slotklim in Siena maakten ze onder elkaar uit wie de Italiaanse grindkoers zou winnen.

Kutwijf

Er werd uiteindelijk gesprint tussen Kopecky en Vollering en de Belgische leek het te gaan halen. Maar Vollering kwam er in de laatste meters nog over en won. Het zorgde voor vreemde sfeer tussen de twee, Vollering riep ook nog 'kutwijf'.

"Dat was echter niet voor Lotte bedoeld. Op het moment dat ik mijn handschoenen uittrok, zag ik bloed. Toen herinnerde ik me weer dat Kristen Faulkner me op die laatste klim in Siena de hekken in reed. Dat scheldwoord was richting haar", zegt Vollering bij RIDE Magazine.

Kopecky vond ook dat de finale correct verlopen is, maar wil het niet nog eens meemaken. "Wat er in de Strade is gebeurd, dat gaat geen tweede keer gebeuren. Dat weten we alle twee. Misschien hebben wij de fout gemaakt om niet te praten."