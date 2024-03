Stooft Vollering Kopecky opnieuw een peer? Ine Beyen onthult haar grote favoriete voor de Strade Bianche

Vorig jaar streden Lotte Kopecky en Demi Vollering een intense strijd uit in de Strade Bianche. Wie is dit jaar de kopvrouw bij SD Worx-Protime?

Vollering trok uiteindelijk aan het langste eind in de straten van Siena, Kopecky werd tweede. Dit jaar staan ze weer als de twee grote favorieten aan de start in Italië, maar toch ziet co-commentator Ine Beyen dat er iets veranderd is.

Kopecky vs Vollering

"Dat Kopecky intussen heeft verlengd en Vollering niet of nog niet, maakt wel duidelijk welke kaart ze bij de ploeg trekken", zegt ze bij Sporza. Kopecky verlengde haar contract tot eind 2028, dat van Vollering loopt eind dit jaar af.

Het zal volgens Beyen ook het gedrag tijdens de koers veranderen. "De gunfactor zal minder groot zijn. Iedereen zal sneller aan zichzelf denken", stelt ze nog. En ook de hiërarchie bij de ploeg lijkt duidelijk te zijn.

Voor Beyen is Kopecky na haar tweede plaats in de Omloop de grote favoriet. "Ze heeft in de Omloop bewezen dat ze een streepje voor heeft op Vollering. Ze staat fysiek net iets verder." Zaterdag rond 13u30 kennen we de opvolgster van Demi Vollering.