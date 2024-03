Dat is ook weer typisch: toeschouwer weet het gloriemoment van Lotte Kopecky fijntjes te verpesten

Zou Lotte Kopecky dit kunnen geloven? Dan beleef je eens een gloriemoment om u tegen te zeggen en dan wordt het toch nog enigszins verpest, om het sterk uit te drukken.

Lotte Kopecky schudde Longo Borghini, haar laatste belaagster, van zich af met 500m te gaan en kon dus alsnog solo naar winst rijden in de Strade Bianche. Prachtige beelden waren in de maak. Op tv was al te zien hoe ze haar armen in de lucht stak.

Maar het zegegebaar op het moment dat ze over de streep kwam moest de kijker dan weer missen. Op dat ogenblik stak één van de toeschouwers zijn smartphone omhoog om de triomf van Kopecky vast te leggen, pal voor de vaste tv-camera. De man in kwestie moet nu zowat de beste beelden van Lotte's overwinning in zijn bezit hebben.

"In Piazza del Campo, dove nasce la Verbena, splende la maglia di Campionessa del Mondo" ❤🌈



Lotte #Kopecky coglie il bis a Siena alla #StradeBianche, bravissima Elisa Longo Borghini 2a 👏🇮🇹#EurosportCICLISMO #StradeBianche #cycling pic.twitter.com/wNfGKIVuaX — Eurosport IT (@Eurosport_IT) March 2, 2024

Hopen maar dat die online ergens nog opduiken. We kunnen ons voorstellen dat Kopecky zelf toch graag een aandenken had van het winnen van de Strade in de regenboogtrui. De tv-beelden hebben daar niet voor kunnen zorgen. De organisatie kan er wel mee lachen en schrijft op X: "Dit is de eigenlijke winnaar", bij een foto van de smartphone aan de aankomst.