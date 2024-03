Deze keer geen sprake van ruzie: Lotte Kopecky slaat Italiaanse droom aan diggelen en heerst in de Strade Bianche

Lotte Kopecky had zich duidelijk uitgesproken: met een tweede plaats in de Strade Bianche, zoals vorig jaar, wilde ze deze keer geen vrede nemen. En als je de sterkste bent, kan je het waarmaken: een 'grande numero' van Kopecky.

Kopecky maakte zich op voor een extra zware Strade Bianche. De eerste grindstroken kwamen er al snel aan, maar daar waren nog geen aanvallen te bespeuren. De chaos na een valpartij leidde wel tot een eerste breuk. Bredewold, Pienaar, Bradbury, Borghesi, Kraak, Kastelijn, Malcotti, Deignan, Markus, Amialiusik en Koster ontsnapten.

Kopecky aarzelde in de achtervolging niet en trok al snel stevig door om de boel uit te dunnen. Ondertussen zaten ook Kraak, Markus en Amialiusik niet stil: zij gingen er met hun drietjes vandoor. Vlak voor de Colle Pinzuto was het avontuur van alle vluchtsters al voorbij en werden ze opgeslokt door de groep Kopecky.

EERST VOLLERING, DAN KOPECKY

Demi Vollering, de teamgenote van de wereldkampioene, had verschillende versnellingen in huis en deed zo een elitegroepje ontstaan in de kop van de koers. Wanneer dan het moment van Kopecky gekomen was om weg te rijden, kon enkel Longo Borghini nog volgen.

Die steile, oplopende slotkilometer moest er uiteraard nog aankomen en de Italianen hadden ongetwijfeld niets liever gezien dan een zege van Longo Borghini. Die droom mocht op 500 meter van de meet opgeborgen worden, want Kopecky kwam dan nog met een splijtende demarrage op de proppen.

SD WORX 1 EN 3

Ze kon zelfs nog enkele keren omkijken. De vrouw in de regenboogtrui was simpelweg de beste in de straten van Siena. Enkele tellen na haar aankomst kwam Longo Borghini als tweede over de streep, Vollering sprong nog naar plek 3. In tegenstelling tot vorig jaar was er geen ongemeen nodig bij de kopvrouwen van SD Worx.