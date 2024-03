José De Cauwer totaal met verstomming geslagen: "Neen, neen, 't is niet waar"

José De Cauwer heeft al veel gezien in de koers, maar kan nog altijd met verstomming geslagen worden. Zeker in het huidige wielrennen, waarin van ver aanvallen tot de brede waaier aan mogelijkheden behoort.

Zeker bij de absolute toppers en dat demonstreerde Tadej Pogacar in de Strade Bianche nog eens in de overtreffende trap. De topfavoriet liet op maar liefst 81 kilometer van de aankomst reeds alles en iedereen achter. De Cauwer zat in de commentaarcabine om de VRT-uitzending te voorzien van commentaar.

Zelfs de voormalige bondscoach kon zijn ogen niet geloven op het moment van de demarrage. "'t Is niet waar, hé. Neen, neen, 't is niet waar." Het ongeloof moest duidelijk nog binnensijpelen. "Het is nog 8,5 kilometer tot aan de top van de klim!"

DE CAUWER VOL ONGELOOF NA VERSNELLING POGACAR

Ook de aanpassing van het parcours werd nog even aangehaald. "Daar is nog een extra lus bij, hé." Wanneer de herhaling dan liep van de versnelling van Pogacar, ging De Cauwer die ook nog eens gadeslaan. "Ik ga nog eens kijken dat het echt waar is, want ik geloof het nog altijd niet."

Uiteindelijk moest de hele wielerwereld echt wel geloven dat Tadej Pogacar aan een weergaloos huzarenstukje begonnen was. En hij rondde het dan ook nog eens met brio af ook.