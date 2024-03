Lotte Kopecky laat haar ervaring enorm spreken en verbaast ook ferm na straffe triomf

Opnieuw een prachtige ervaring erbij. Lotte Kopecky verbaast en dat doet ze lang niet enkel met haar prestaties. Ook met haar uitlatingen na de koers.

In het flashinterview vertelde Lotte Kopecky hoe het plannetje van haar ploeg werkte tot in de puntjes in de Strade. "We hadden meer controle dan vorige week." De aanwezigheid van Bredewold in de vlucht was een opsteker en in de finale was het dan aan Demi Vollering en Kopecky zelf.

"We hebben het goed gespeeld. Mijn demarrage in de slotkilometer? Het was gewoon hoe ik me voelde. Je kunt vroeger gaan, maar ik heb een beetje langer gewacht. Ik denk dat het goede moment was. Ik heb meer vertrouwen in mijn klimcapaciteiten, maar ik had niet mijn beste dag."

KOPECKY SCHITTERT IN REGENBOOGTRUI

Euh, hallo? Had ze niet zonet afgetekend de Strade Bianche gewonnen? "Ik heb de hele dag afgezien. Ik heb het nog al wel voor gehad en het werd niet erger tijdens de loop van de koers. Ik bleef dus vertrouwen op mijn benen. Het is geweldig om opnieuw de Strade te winnen, zeker in deze regenboogtrui."

De sterkte van de ploeg kan Kopecky ook nog altijd appreciëren. "Twee weken geleden heb ik voor vier jaar bijgetekend bij SD Worx-ProTime. Ik wil dat vertrouwen ook teruggeven."