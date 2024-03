Remco Evenepoel rekent op goede punten bij ludieke vergelijking en zegt wat echt noodzakelijk is

Remco Evenepoel houdt er de fun wel in. Een ludieke vergelijking kan nu nog wel getrokken worden. Vanaf zondag is het bittere ernst in Parijs-Nice.

Evenepoel legt aan VTM uit wat er juist van deze Parijs-Nice verwacht mag worden. "Morgen is meteen een pittige rit. De ploegentijdrit is voor ons een heel belangrijke dag en een kans om een etappe te winnen. Het is vooral hopen op goede benen tegen het einde van de koers. En uit de gevaren blijven." De kopman van Soudal Quick-Step is dus op zijn hoede. "Deze koers staat erom bekend dat pech en randzaken er bij komen kijken. Ik denk dat de Dauphiné misschien nog iets belangrijker zal zijn. Dan kunnen we echt zien hoe het zit met het oog op de Tour." EERSTE FRANSE RITTENKOERS VOOR EVENEPOEL Parijs-Nice kan volgens hem wel de belangrijkste ronde van het voorjaar genoemd worden. "Dit is een belangrijke stap richting de Tour. Het gaat mijn eerste rittenwedstrijd in Frankrijk worden. Ik word voor het eerst met het karakter en de nervositeit van de koers geconfronteerd." Evenepoel komt nog met een kwinkslag die op zijn eigen gezicht alvast een glimlacht tovert. "Het zal één grote leerschool worden en hopelijk kom ik er met goede punten uit."