Tom Boonen komt stevige waarschuwing voor jonge renners: "Op lange termijn is dat nefast"

Tom Boonen is al sinds 2017 gestopt met koersen, maar volgt het nog altijd van dichtbij. Hij ziet een slechte evolutie in het huidige peloton.

Bij Bahamontes heeft Boonen het onder meer over hoe er naar alcohol wordt gekeken in het huidige peloton. "Alcohol lijkt nu wel een doodzonde." Tijdens de Tour van vorig jaar sprak Visma-baas Richard Plugge schande van de renners van Groupama-FDJ die bier dronken tijdens de rustdag.

"Terwijl daar niets mis mee is. Wij dronken tijdens de Tour vaak een pint. En soms zelfs vier of meer, de avond voor een rustdag", onthult Boonen. Volgens Boonen wordt iedere generatie in het peloton ook wat softer.

"Vandaag zijn de meeste renners heiliger dan de paus. Als ik generaties met elkaar moet vergelijken: de generatie voor ons waren de smeerlappen, wij waren de deugnieten, terwijl het nu allemaal koorknaapjes zijn."

Saaiere koersen

Boonen heeft ook nog contact met mensen bij Soudal Quick-Step en zij geven toe dat ze steeds minder graag op de koers komen. "De huidige renners kunnen maar over twee dingen praten: kilo’s en wattages."

"Ik denk dat ze moeten opletten dat ze niet te gefocust zijn op de fiets, dat ze niet te veel met oogkleppen door het leven gaan. Als je alleen de koers hebt, komen ontgoochelingen dubbel zo hard aan en op lange termijn is dat nefast."