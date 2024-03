Cian Uijtdebroeks wil één iets echt verbeteren: "Maar veel tijd voor nodig"

Cian Uijtdebroeks rijdt ondertussen zo'n drie maanden voor Visma-Lease a Bike en voelt zich duidelijk goed bij de ploeg. Bij de Nederlandse ploeg wil hij zijn minpunten verbeteren.

Begin december vertrok Cian Uijtdebroeks bij BORA-hansgrohe en tekende bij het Nederlandse Visma-Lease a Bike. Met O Gran Camiño reed hij al zijn eerste wedstrijd en daar eindigde hij meteen vijfde.

Uijtdebroeks wilde graag al eens zijn tijdrit testen, maar door de strakke wind werd die geneutraliseerd voor het klassement. De renners van Visma-Lease a Bike reden dan ook op hun normale fiets in plaats van hun tijdritfiets.

Giro d'Italia

Voor Uijtdebroeks een tegenslag, want hij wil bij de Nederlandse ploeg echt werken aan zijn tijdrit. "Ik heb aan mijn positie gewerkt en op intensiteit getraind. En ik ben dagelijks bezig met stretching en core stability, om het lichaam zo lenig mogelijk te krijgen", zegt hij bij HLN.

"Ik zal niet één-twee-drie een top tijdrijder worden. Daar is veel tijd voor nodig. We gaan stap voor stap, om het nu al zo goed mogelijk te krijgen voor de Giro. Maar vooral voor de grote rondes in de komende jaren."